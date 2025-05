Fabio Capello: 'Conte non ha fatto un miracolo'

Le parole di Fabioalla Gazzetta dello Sport:NESSUN MIRACOLO - "Lo scudetto del Napoli? Non è un miracolo, ma una grande vittoria sì. Antonio Conte ha riportato a Napoli lo scudetto al primo colpo, grazie a uno straordinario lavoro soprattutto sulla testa dei suoi giocatori. Se è vero che gli azzurri lo scorso anno hanno vissuto una stagione orribile, non va dimenticato che nel 2023 con Spalletti avevano dominato il campionato. Conte non è partito proprio da zero come molti vanno dicendo da mesi, ma sicuramente è stato bravo a dare nuovi stimoli a un gruppo che si era perso".

L'INTER - "Conte è stato bravo a tenere alta la tensione. Certo, ha beneficiato anche delle difficoltà delle avversarie: Milan e Juve si sono tirate indietro troppo presto, l’Atalanta non ha mai fatto quel salto per diventare davvero competitiva. Ma l’Inter… beh, l’Inter ha buttato via il tricolore. All’epoca il Milan fece sei vittorie di fila nel finale, non lasciando spazio a un eventuale sorpasso. Stavolta invece l’Inter, dopo aver dilapidato un vantaggio di tre punti prima di Pasqua, ha mancato anche l’occasione con la Lazio di approfittare del mezzo passo falso del Napoli a Parma. Un peccato capitale".