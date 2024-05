Fabio Capello a Sky Calcio Club ha parlato della Juventus e di chi serve ai bianconeri per la prossima stagione: "Un difensore serve, poi soprattutto a centrocampo. Serve un giocatore di qualità. Servono tre giocatori in assoluto che facciano la differenza. Poi dipende da se gioca Chiesa ma un altro giocatore che salti l'avversario serve. Soulé? Non lo so, ci vuole qualcosa di più pronto. Soulé non ha velocità, ha tecnica. Poi un altro attaccante serve. Milik? Ha fatto bene, è sempre pronto quanto entra. Ma soprattutto a centrocampo, un giocatore che faccia girare. Il Calhanoglu dell'Inter. Vlahovic può giocare insieme a Zirkzee."