L'ex calciatoresembrava essere tra i possibili candidati per la panchina del Napoli, tuttavia, alla fine, il presidente De Laurentiis ha optato per altre scelte sia per il dopo Garcia che per sostituire Mazzarri. Questo ha portato a una delusione per Cannavaro, il quale, intervistato da 'Sportitalia', ha espresso il suo punto di vista sul motivo del mancato approdo al Napoli.Parole che sembrano evidenziare una certa frustrazione da parte dell'ex calciatore per non essere stato considerato per la posizione di allenatore del Napoli nonostante il suo interesse e la sua esperienza nel calcio."Credo che non centri l’esperienza nell’assenza del mio nome tra i 50 candidati vagliati da De Laurentiis per la panchina del Napoli per il dopo Garcia. Tante persone non rispettano l’esperienza che ho fatto in Cina. Ma io sono un allenatore e voglio allenare. Ancora oggi dopo due anni dal mio rientro in Italia continuo a studiare ed aggiornarmi perché so che questo é quello che voglio fare", ha spiegato Cannavaro.