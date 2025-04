Fabio Cannavaro esonerato in Croazia: il motivo e come è andata

L'avventura di Fabiosulla panchina dellasi è conclusa dopo poco più di tre mesi. Il club croato ha ufficializzato l’esonero del tecnico italiano, arrivato con l’obiettivo di rilanciare la squadra e ridurre il gap con le rivali Hajduk Spalato e Rijeka. Obiettivo mancato: il distacco in classifica è anzi aumentato, con la Dinamo ora a -8 e -7 punti rispettivamente.Decisiva per la scelta della dirigenza è stata l’ultima pesante sconfitta per 3-0 in casa dell’Istra, che ha sancito la fine dell’esperienza croata dell’ex campione del mondo.

Nel comunicato ufficiale, il club ha ringraziato Cannavaro per l’impegno e la professionalità dimostrati, augurandogli il meglio per il futuro: “Fabio Cannavaro non è più l'allenatore della prima squadra. È rimasto sulla panchina per poco più di tre mesi, guidando i Blues in 14 partite ufficiali e tre amichevoli. Lo ringraziamo dal profondo del nostro cuore”.La squadra verrà ora affidata temporaneamente al vice Sandro Perković, in attesa di un nuovo allenatore per il prosieguo della stagione. Per Cannavaro, dopo le esperienze in Asia e in Serie B, un’altra tappa si chiude senza i risultati sperati.