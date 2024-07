Fabio Cannavaro a Gazzetta: le parole

L'ex capitano della Nazionale Italiana Fabio Cannavaro ha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport parlando della prossima Serie A e della Juventus con Thiago Motta. Le parole:"Saranno tutti contro l'Inter ma non sarà facile raggiungerla. Ha il vantaggio di non aver cambiato quasi nulla dopo lo Scudetto"."Ha un allenatore nuovo, idee nuove, la partenza è rassicurante ma quando leggo che vogliono vendere Federico Chiesa che è uno dei più forti attaccanti italiani mi chiedo perchè. La Juve però resta la Juve, non può stare a lungo senza vincere e sta programmando un futuro a tutto tondo"."Nel calcio nessuno inventa niente, sono bravi coloro che fanno applicare ai loro giocatori le loro idee. Motta è stato bravissimo far rendere il Bologna che giocava spensierato, ora questa cosa va applicata anche sula Juventus. Deve dare loro la stessa tranquillità e sintonizzarli sul suo gioco: possesso nella metà campo rivale e difesa alta. I difensori devono essere rapidi a tornare indietro di 50 metri"."Todibo non lo conosco. Calafiori è un terzino sinistro molto bravo come centrale ma il più bravo lo ha preso il Napoli ed è Buongiorno"."Con questi puoi dare fastidio a tutti anche in Europa. Vlahovic farà tanti goal".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui