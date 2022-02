Il centrocampista del Liverpool Fabinho ha parlato alla stampa inglese del prossimo incontro di Champions League contro l'Inter: "E' la migliore squadra che c'è in Italia e mercoledì ci attende un match davvero difficile. Giocano bene, sono una squadra forte. Abbiamo due o tre giorni per prepararci a questa partita e speriamo di andare a Milano e fare un buon risultato in un bello stadio".