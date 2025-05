Fabiani a La Stampa: 'Tudor fa la differenza in corsa, vogliamo il quarto posto'

Getty Images

Le parole di Fabiani

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha rilasciato un'intervista esclusiva a La Stampa in vista di Lazio-Juventus, spareggio Champions in programma sabato 10 maggio allo Stadio Olimpico di Roma.TUDOR - "Tudor in corsa fa la differenza: con noi il suo impatto fu più che positivo con la squadra e l’ambiente. Chi vince sabato? Per ora vincono i nostri tifosi: l’attesa tra la gente è incredibile".LA PARTITA - "Chi ha più da perdere? Noi e loro, non vedo differenze. Noi siamo arrivati fino a qui grazie alla forza delle idee e, le idee, danno sostanza e forma a tutto.

IL QUARTO POSTO - "Il quarto posto è una corsa a più facce: se loro devono conquistarlo, noi lo vogliamo prendere".