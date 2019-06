Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di El Mundo del futuro con la maglia dei partenopei, di fatto sfidando la Juventus in vista del prossimo campionato: "Sogno di vincere l'Europeo Under 21 questa sera, sogno un titolo la prossima stagione con il Napoli e di poter andare poi all'Europeo del 2020 con la Nazionale maggiore spagnola". Bianconeri avvisati, in attesa di una stagione caldissima soprattutto nei confronti del Napoli, soprattutto dopo l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera.