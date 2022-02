Il difensore del Napoli Fabian Ruiz è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Molti i temi toccati tra cui anche la sfida per lo Scudetto. Queste le parole del giocatore: "Scudetto? Sappiamo che è difficile, ma siamo una grande squadra e possiamo restare lassù fino alla fine, lo dimostrano i numeri. Non riesco nemmeno a immaginare cosa accadrebbe se riuscissimo a realizzare il sogno. La città lo merita. Notiamo il suo sostegno non solo allo stadio, che è normale, ma anche nel quotidiano, per strada, ovunque".