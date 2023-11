Secondo quanto riportato da Tuttosport, Cristiano, Giovannie Maxhanno una chiara visione: per migliorare il livello del centrocampo,In altre parole, cercano un giocatore già pronto a fare la differenza. In caso contrario, potrebbe essere più sensato mantenere lo status quo, considerando una stagione senza competizioni europee in cui non è necessario effettuare acquisti a scopo di riempimento.L'interesse della Juventus potrebbe estendersi oltre a Rodrigo, poiché emerge il nome di, da sempre apprezzato dalla dirigenza bianconera.lo aveva portato in Serie A al Napoli nel 2018 dal Betis Siviglia, ma laaveva tentato di acquisirlo a parametro zero nell'estate successiva, con l'intervento delche aveva complicato la trattativa. Attualmente, le cose non sembrano andare bene per Ruiz al PSG, dove fatica a trovare spazio sotto la guida di. Le sue apparizioni in Champions League sono limitate, e la possibilità di un ritorno in Serie A potrebbe essere allettante per il centrocampista spagnolo.Recentemente, gli agenti di Ruiz, Miguele Alessandro, sono stati visti ae nei pressi della. Sebbene ufficialmente fosse una visita di cortesia, è una pista da seguire alla luce dei buoni rapporti tra le parti.. Le sue caratteristiche tecniche e tattiche lo renderebbero un rinforzo ideale per il centrocampo di Allegri, in grado di formare un trio con Locatelli e Rabiot, migliorando l'aspetto offensivo. La sua struttura fisica, alta 189 cm, lo rende anche il prototipo del centrocampista moderno. Con Ruiz, la Juventus potrebbe ambire seriamente a competere con l'Inter per lo scudetto.