Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, ha parlato del futuro e di Juventus sulle pagine de Il Corriere dello Sport. Queste le sue dichiarazioni: "Ruolo? A me piace giocare di più come centrocampista. Ho sempre giocato lì sin da bambino. Quest’anno il mister mi ha provato a sinistra e credo di aver fatto bene. In quella posizione ho segnato più gol, ma il motivo è semplice: giocare a sinistra mi permette di avere più libertà di movimento e di essere più presente in area di rigore. L'anno prossimo? Proveremo ad avvicinarci anche non è facile, perché hanno una grande squadra. Quest’anno ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti. Per il prossimo sono sicuro che arriveremo a lottare fino alla fine con la Juve per lo scudetto. James? Certo che mi farebbe piacere giocare con lui, a tutti piace giocare con giocatori di talento".