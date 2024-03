Stando a Tuttosport, in vista del prossimo anno laè tornata a seguire con attenzione, giocatore importante - per quanto non sia un pilastro - deldi Luis Enrique. Il centrocampista ex Napoli teme già di diventare marginale in caso di addio - da non escludere - del tecnico spagnolo, motivo per cui potrebbe davvero diventare un'idea concreta per i bianconeri, almeno in prestito. Il suo attuale ingaggio ammonta a 5 milioni di euro, una cifra significativa ma non così alta da far demordere Cristiano, che lo aveva già portato nella squadra partenopea prima di cederlo in Francia.