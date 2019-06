Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, ha parlato del mercato del club azzurro e non solo ai microfoni di Sky Sport: "Rodrigo e James Rodriguez al Napoli? E' sempre meglio giocare con grandi giocatori. Credo che Rodrigo sia un grande attaccante ogni squadra vorrebbe averlo e io sarei felice se venisse. Sia lui che James sono due grandissimi giocatori e se dovessero venire al Napoli sarebbero i benvenuti. Mertens non ha ancora rinnovato? Con lui c'è un rapporto speciale. Mi ha accolto alla grande fin dal primo giorno che sono arrivato a Napoli, siamo stati sempre assieme e parliamo quasi tutti i giorni. Credo che non solo a me, ma anche a tutti gli altri farebbe molto piacere se firmasse il rinnovo di contratto. Per noi è un giocatore molto importante: spero firmi per potermelo godere ancora a lungo".