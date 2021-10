Di Aaron si è parlato tanto nelle ultime ore, per le sue dichiarazioni alla vigilia del match tra Galles e Repubblica Ceca. Ma questa sera il centrocampista della Juventus si sta prendendo la scena anche in campo. Il suo nome appare infatti: al 36' Ramsey - che è stato anche ammonito - ha siglato il momentaneo vantaggio del Galles all'Eden Arena di Praga. Ma a inizio ripresa, suo malgrado, si è ripetuto... nella porta sbagliata, dando il vantaggio ai padroni di casa, che avevano pareggiato appena dopo due minuti dal primo gol. 2-1 per la Repubblica Ceca, a circa mezz'ora dalla fine.