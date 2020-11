1









Bosnia-Italia è stata anche la partita di due ex compagni contro, Pjanic e Bernardeschi, fino a qualche mese fa insieme alla Juventus. Ecco la pagella dell'ex centrocampista:



PJANIC 6 - Promosso capitano per l’assenza di Dzeko e nonostante le parole di critica all’organizzazione federale. D’accordo: “vox clamantis in deserto” ma non è che lui dia la sensazione di dannarsi l’anima. Rassegnati sprazzi di classe. - Tuttosport



PJANIC 6.5 (Il migliore) - Prima fa il trequartista, poi il regista arretrato: meglio la versione B. Prende in mano la Bosnia e la fa girare come non sempre riusciva con Sarri. - Gazzetta dello Sport