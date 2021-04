1









Viaggia da Montecatini a Torino per vedere Cr7, ma torna a casa con una multa. Un tifoso bianconero ha viaggiato dalla Toscana a Torino violando ogni divieto di spostamento tra regioni solo perché voleva conoscere il suo idolo, Cristiano Ronaldo. E invece è stato bloccato davanti alla villa in precollina e sanzionato con 400 euro di multa per aver violato le misure antiCovid.



Come scrive il Corriere: "Il giovane toscano è arrivato a Torino in auto lunedì, ha raggiunto la zona della Gran Madre e da lì è risalito verso la precollina dove abita CR7 con un solo obiettivo: ottenere un autografo esclusivo del campione di Madeira e poter passare qualche istante accanto al suo mito. Se è riuscito a evitare ogni controllo lungo il tragitto di 350 chilometri da Montecatini a Torino, non è sfuggito al controllo dei vigilantes che lo hanno visto provare a scavalcare la cancellata della tenuta di Ronaldo. Lo hanno fermato una prima volta, ma lui ci ha riprovato e questa volta è arrivata la polizia".