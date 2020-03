Un membro del team McLaren è risultato positivo al coronavirus e per questo il team ha deciso di ritirarsi dal Gran Premio di Australia che si sarebbe dovuto correre questo week-end e che al momento è ancora in programma. "Per me è scioccante il fatto che siamo tutti seduti in questa stanza. La NBA si è fermata, la F1 continua ad andare avanti. Il denaro è re", aveva detto Lewis Hamilton pochi giorni fa. "Sono molto, molto sorpreso dal vederci tutti qui, -ha sostenuto il campione britannico, come riferisce Sky Sport - è bello poter gareggiare, ma per me è scioccante stare qui ci sono molti fan in pista già oggi''.