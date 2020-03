Il pilora della Mercedes si è schierato a favore dello stop delle corse a causa dell'emergenza coronavirus e contro la F1: "Per me è scioccante il fatto che siamo tutti seduti in questa stanza, la F1 continua ad andare avanti, perché il denaro è re. Sono molto, molto sorpreso dal vederci tutti qui, è bello poter gareggiare, ma per me è scioccante stare qui. C'è un mondo che si sta muovendo in una direzione, il resto del mondo sta reagendo, probabilmente un po' in ritardo, abbiamo sentito Trump chiudere i confini dall'Europa agli Stati Uniti. L'NBA viene sospesa e la Formula 1 continua ad andare avanti. Vedo tanti fans in pista già oggi con tutti i rischi del caso. Ho visto Jackie Stewart questa mattina, in forma, sano e in salute, così come altre persone anziane nel paddock. È decisamente preoccupante per me, pensando anche che cinque membri di squadre di Formula 1 siano già stati sottoposti ai test per il coronavirus. Cosa possiamo dire? Money is the king, il denaro è re, non posso aggiungere molto, ma non posso evitare di dire la mia opinione. Posso solo esortare a prendere tutte le precauzioni possibili, cosa che non ho visto fare oggi mentre camminavo per venire in pista. Ho visto tutto procedere come al solito, come se fosse una giornata normale, spero solo che alla fine del weekend non ci siano brutte notizie".