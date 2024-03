Eziolino, istrionico e irriverente allenatore attualmente al, ha sposato la "linea" di Massimilianoin una lunga intervista a Fanpage. Ecco le sue parole: "Giochista o risultatista? Io penso che l’essenza sia il risultato. Il giochista è quell’allenatore bambino che esce da Coverciano e vuole fare sette passaggi consecutivi per andare a far gol. Mò si parla della costruzione bassa… la verità è che i risultati si ottengono nel creare giocatori, perché con 20 milioni spesi in Serie C vince anche Fonzo il mio amico benzinaio. Crei giocatori e plusvalenze continue. Questo tipo di allenatori sono visti come difensivisti e catenacciari, mentre gli altri che fanno fare tre passaggi consecutivi vedono alzarsi il coro ‘ca**… come gioca questa squadra’. A volte ci vuole più attenzione nell’analizzare le cose.? Adesso lo stanno attaccando tutti, ma non è corretto. Io dico sempre che il calcio è il sentimento dell’irrazionalità, perché se vince ma gioca male ce lo facciamo andar bene ma se perde allora arrivano gli attacchi. Non va mai bene nulla. Allegri è un grande allenatore. Mi piace molto, e non lo dico da ora. Mi piacciono le sue squadre come stanno in campo e il modo in cui lui legge la partita. Il Bologna è il Taranto della Serie A, o il Taranto è il Bologna delle Serie C".