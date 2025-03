Ezio Greggio scatenato: 'Quando in panchina hai un allenatore e un Uomo rispettato, si gioca'

Getty Images

Il commento di Ezio Greggio su Juventus-Genoa

Anche, noto conduttore televisivo e celebre tifoso bianconero, ha commentato su X la vittoria della Juventus contro il Genoa : "Oggi abbiamo visto in campo una Juventus e in panchina un allenatore. E quando in panchina hai un Uomo rispettato e rispettoso che spiega ai giocatori come e dove giocare, sfruttando le loro caratteristiche, si gioca a calcio. Oggi per questo, per esempio, Yldiz di colpo è tornato un fenomeno: la Juve è viva… non è “motta”".Ironia, dunque, ma anche un'analisi "razionale" da parte del famoso volto televisivo, che evidentemente ha apprezzato la prestazione e lo spirito della squadra bianconera guidata in panchina da. L'aria, in effetti, sembra essere già cambiata dalle parti della Juve , anche se chiaramente il tecnico croato avrà ancora molto lavoro da fare in questo rush finale di stagione in cui la Vecchia Signora dovrà lottare per raggiungere almeno il quarto posto e dunque la qualificazione alla prossima Champions League. La base di partenza, però, ora sembra essere buona.