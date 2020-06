"Chi ha spaventato Gagliardini ieri sera e gli ha fatto sbagliare un gol fatto in Inter-Sassuolo?". Ci scherza su, Ezio Greggio, grandissimo tifoso della Juventus e tra i più amati conduttori e attori della televisione italiana. La domanda non cade senza risposta, anzi: è tutto nella foto pubblicata sul profilo Instagram di Greggio. Che nell'ormai celebre frame con Consigli battuto e Gagliardini a un metro dalla porta spalancata, ha inserito con un gioco di photoshop Gigi Buffon in lancio con corredo di urlaccio. Eccoci, dunque: spiegato l'errore pazzesco di Gagliardini. Con un passato da tifoso Juve, del resto...