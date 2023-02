"Batte, forte, sempre... usando uno slogan di una nota pubblicità. Mi auguro che le turbolenze passino e torniamo a volare alla quota che ci compete, cioè 44 punti", parole di Ezio Greggio, noto tifoso della Juventus che ha rilasciato un'intervista a Tuttosport."Come tutti gli juventini o la maggior parte, ritengo che si abbia avuto un po’ troppa fretta di punire la Juve. Non è stato dato il tempo alla difesa di portare le prove a favore"."Ritengo che le persone che avessero compiuto atti illeciti ne risponderanno nel caso e la società dovrebbe pagare amministrativamente dopo un giusto dibattimento. Ma la penalizzazione no: la Juve sul campo non ha avuto vantaggi. E quindi squadra e tifosi non meritano questa penalizzazione"."Non sono un avvocato né un esperto di diritto ma ritengo che anche solo con buon senso L’ articolo 4 cambierà questa sentenza".. Ho visto che poi nelle varie aree di competenza ci sono altre persone che, diciamo… non amano la Juve per altre dichiarazioni rilasciate. O hanno ricoperto seppur in un lontano passato ruoli dirigenziali in società antagoniste alla Juventus. Ma il tifo non muta negli anni, si ama alle volte più la propria squadra della moglie! Questo non significa che (come hanno dichiarato i difensori della Juve) questi signori agiscano in malafede, sia chiaro, ma come abbiamo detto a “Striscia” per ragioni di opportunità chi si è esposto con giudizi negativi o offensivi su una società forse dovrebbe astenersi dal giudicarla".Sempre e solo uno: “Forza Juve ora e sempre”. La Juve è forte in campo, è forte nel tifo di un popolo fantastico…un po’ meno negli amministratori".PLUSVALENZE - "Credo che il sistema calcio italiano debba punire chi ha fatto errori amministrativi ma non una squadra che sul campo non ha avuto alcun vantaggio. Se esiste una società che non abbia una abbia una plusvalenza nell’armadio lanci la prima pietra… vedi, non sento alcun lancio! Ahahaha"."In N1, che sta avendo un grande successo (è alla terza ristampa), c’. La Juve è nel DNA di noi juventini. E milioni di tifosi e qualche decina di giocatori e un allenatore sanguigno come Max non meritano l’affronto di una penalizzazione che è un sopruso al buon senso"."Il “N1” ce l’ho in ogni epoca : Sivori, Platini, Zidane, Del Piero… tutti numeri 1... 0"."E anche in questo momento di accanimento la Juve sta reagendo.Gli errori degli amministratori si devono far pagare anche pesantemente sul conto bancario di una società, non sul campo alla squadra e ai tifosi che non c’entrano nulla. Se accadrà, milioni di italiani a questo sistema non crederanno più".