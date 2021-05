In collegamento da Montecarlo durante l'ultima puntata di Tiki Taka, il presentatore e tifoso juventino Ezio Greggio racconta un aneddoto legato a Silvio Berlusconi: "Durante una cena organizzata poco dopo l'acquisto del Milan mi chiese se tifassi per i rossoneri, io onestamente risposi che sono juventino e lui mi disse che voleva comprare anche la Juve. Pirlo? Di fronte a un allenatore che batte l'Inter, l'Atalanta e vince con il Bologna lasciando in panchina Ronaldo e responsabilizzando tutti, primo tra tutti Paulo Dybala, bisogna togliersi il cappello".