Giornata ricca di notizie anche al di fuori dei confini di casa Juventus. Potrebbe entrarci, a partire dalla prossima stagione, Mauricio Pochettino, tra i candidati a sostituire Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera: le sue parole odierne, però, sono destinate a far piacere soprattutto ai tifosi del Tottenham. Dani Alves è tornato ad attaccare i bianconeri, sua ex squadra prima di approdare al Paris Saint-Germain, da cui non si muoverà Marquinhos in estate. Il Benfica si è espresso sul futuro di Joao Felix, mentre il Sassuolo ha fatto lo stesso per Merih Demiral: entrambi sono obiettivi di Fabio Paratici in vista del mercato estivo. James Rodriguez si prepara a lasciare il Bayern Monaco, mentre il Milan è alla ricerca dell'erede di Gennaro Gattuso. Marcello Lippi torna sulla panchina della Cina. E il Manchester City torna a parlare del futuro di Pep Guardiola, ancora in relazione alla Juventus.



Tutte le notizie extra-Juve di oggi nella nostra gallery dedicata.