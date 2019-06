Your browser does not support iframes.

Giornata ricca di notizie anche al di fuori dei confini bianconeri. Proprio dalla Juventus l'Inter spera di poter acquistare Juan Cuadrado, rinforzo gradito per il reparto offensivo di Antonio Conte, che ha già scatenato euforia nell'ambiente nerazzurro. Il Chelsea cerca il sostituto ideale per Maurizio Sarri, in partenza verso Torino. Parole importanti da Sergio Ramos, che parla della presunta chiamata di Cristiano Ronaldo, ma anche dall'agente di Elseid Hysaj, che ha aperto a un suo futuro in bianconero. Tutto da decidere il futuro di Gianluigi Buffon, dopo il mancato rinnovo con il Paris Saint-Germain, mentre sembra scritto quello del talento Sandro Tonali. Il Manchester United, intanto, sembra aver trovato il sostituto di Paul Pogba.



Tutte le notizie extra-Juve di oggi nella nostra gallery dedicata.