Si infiamma la lotta scudetto, inizia il mercato di gennaio ma soprattutto la Juve si gioca (domani) la Supercoppa contro la Lazio. Giornate ricche di temi quelle che ci accompagnano a Natale, giornate in cui i colori bianconeri sono grandi protagonisti. Su Il Corriere dello Sport si parla del ritorno di Arturo Vidal in Italia dove Marotta spinge per portarlo da Antonio Conte e sfidare la Juve. Parla anche Gigi Buffon allo stesso quotidiano mentre su Tuttosport si parla dell'accoglienza da star di Immobile e CR7 a Riyad.



Nella gallery le prime pagine dei quotidiani in edicola questa mattina