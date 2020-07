Rodrigo Bentancur è uscito dal guscio. Lanciato da Allegri e progressivamente utilizzato con più costanza, alla corte di Sarri è esploso definitivamente, ergendosi a colonna portante del centrocampo del presente bianconero e anche del futuro. Sulle colonne di Tuttosport, tre ex bianconeri hanno espresso la propria opinione sull’uruguaiano ex Boca Juniors.



TACCHINARDI - “L’ho visto giocare divere volte dal vivo e, sinceramente, davanti alla difesa mi ha dato l’impressione di poter diventare uno dei massimi esponenti a livello mondiale. Ha tutte le caratteristiche necessarie: prende palla “con la sigaretta in bocca”, la mista con lucidità. In lui rivedo un mix tra me e Conte. Mi colpisce soprattutto la capacità di gestire la pressione, nonostante l’età ed il peso della maglia che indossa. E poi sta dimostrando una personalità fuori dal comune: in quella posizione se ti nascondi ne risente tutta la squadra, ma lui ha gli attributi per prendersi ogni responsabilità”.



TARDELLI – “In lui vedo una mezzala, il ruolo migliore per esaltare le sue straripanti doti fisiche. Nel suo percorso di crescita nulla gli sarà precluso, ma ha un istinto naturale nell’andare dentro e nel farsi trovare in area di rigore, anche se per ora davanti alla porta non ha ancora espresso tutto il suo potenziale. Per non parlare della capacità di sradicare palla agli avversari, fondamentale per un interno. Regista? Avrebbe la personalità, ma è difficile avanzare paragoni all’interno di una squadra in cui soltanto qualche anno fa n quel ruolo giocava Pirlo”.



FURINO – “Nel calcio di oggi bisogna essere estremamente completi, il confine tra regista e mezzala è sempre più sottile. Per questo credo che possa ricoprire indifferentemente le due posizioni: è un giocatore a tutto campo, con doti straordinarie in entrambe le fasi. Mi impressiona per la facilità nel recuperare il pallone, ma anche nel gioco manovrato e nella fitta ragnatela di passaggi di Sarri è a suo agio. In quale ruolo è secondario, mi auguro solo che possa restare alla Juventus per tanti anni ancora. E che, nel futuro bianconero, ci siano tanti Bentancur”.