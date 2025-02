Exor vende il 4% di Ferrari: arrivano 3 miliardi di euro

Getty Images

Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann, ha annunciato la vendita del 4% delle sue azioni in Ferrari, ottenendo circa 3 miliardi di euro. Nonostante l’operazione, Exor ha ribadito il suo impegno come azionista di lungo termine, mantenendo il 20% dei diritti economici e il 30% dei diritti di voto in Ferrari. La notizia ha avuto un impatto immediato in Borsa, con il titolo Ferrari che ha perso oltre l’8%.Gli analisti di Equita hanno giudicato positivamente la mossa per Exor, considerando la valutazione di Ferrari e il possibile impatto di nuovi dazi USA. Inoltre, l’operazione consente di ridurre il peso di Ferrari nel portafoglio di Exor (dal 50% al 43%) e rafforza la struttura finanziaria, lasciando spazio a una grande acquisizione. Con un incasso di oltre 3,1 miliardi di euro, Exor potrebbe azzerare quasi del tutto il debito e disporre di risorse per nuovi investimenti nei settori tech, lusso e healthcare, come riporta Calcio e Finanza.

Ferrari ha partecipato all’operazione investendo 300 milioni di euro per riacquistare 667mila azioni, nell’ambito del suo piano di buy-back da 2 miliardi. Al termine dell’operazione, Exor resta il maggiore azionista di Ferrari, consolidando il suo controllo grazie anche all’accordo con Piero Ferrari.