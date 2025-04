AFP/Getty Images

Juventus-Tether, gli scenari

Di ieri la notizia che Tether ha acquistato altre quote della Juventus arrivando fino al 10% e diventando così il secondo azionista del club per numero di azioni che possiede. Una mossa che dimostra ancora quanto la società di cui Paolo Ardoino è CEO punti sempre di più sulla Juventus.Di questo ha parlato Guido Vaciago su Tuttosport: "soprattutto perché la maggioranza non è in vendita, come dimostrano le ultime mosse di Elkann e le sue parole. L’obiettivo di Ardoino, sia nella veste di imprenditore che, soprattutto, in quella di tifoso, è offre idee, know how, esperienza nel mondo della nuova finanza e nella conquista dei nuovi mercati".

Per quanto riguarda la posizione di Exor, aggiunge: "Difficile, tuttavia, ipotizzare che all’interno di Exor non si presti attenzione al fenomeno Tether, al netto delle quote Tether pesa sempre di più, ma col 65% Exor ha un potere che non si scalfisce.anche se al momento non ci sono stati contatti concreti in questa direzione. E, ora come ora, appare lontana l’idea di vedere lo stesso Ardoino o un suo rappresentate nel CdA bianconero, che andrà in scadenza il 30 giugno."