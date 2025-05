Exor, Stellantis: ricavi in calo del 14%. La deadline per la scelta del nuovo CEO

AFP via Getty Images

Quando Stellantis sceglierà il nuovo CEO

Come riportato da Calcio & Finanza,ha chiuso il primo trimestre del 2025 con. Lo ha reso noto lo stesso gruppo automobilistico, di cui— la holding della famiglia Agnelli-Elkann, azionista di maggioranza anche della— detiene la quota principale. A pesare sul risultato, secondo la società, sono stati soprattutto i minori volumi di consegne e un contesto di prezzi meno favorevole.La casa automobilistica ha inoltre comunicato che il processo per la nomina del nuovo amministratore delegato è in fase avanzata e dovrebbe concludersi entro la prima metà dell’anno. Ilprenderà il posto del portoghese, dimissionario dallo scorso dicembre.

Stellantis, ricavi in calo: i numeri

Ordini al dettaglio in aumento

Il segmento ibrido

In Sud America

Nel dettaglio, le consegne consolidate sono scese del 9%, attestandosi a 1,2 milioni di unità. Il calo è stato attribuito a una produzione ridotta in Nord America, legata al prolungamento delle festività a gennaio, alla transizione della gamma prodotti e alla diminuzione dei volumi di veicoli commerciali leggeri in Europa.Nonostante il contesto difficile, le strategie commerciali hanno portato a un miglioramento della quota di mercato nell’Ue30 rispetto all’ultimo trimestre del 2024, con un incremento degli ordini al dettaglio anche negli Stati Uniti. Nel primo trimestre sono stati lanciati tre nuovi modelli — Fiat Grande Panda, Opel/Vauxhall Frontera e Citroën C3 Aircross — oltre a versioni aggiornate di veicoli come Opel Mokka, Ram 2500 HD e Ram 3500 HD. La quota di mercato nell’Ue30 ha raggiunto il 17,3%, con un aumento di 1,9 punti percentuali rispetto al trimestre precedente, trainata da modelli come Citroën ë-C3, Peugeot 5008 e Opel Grandland. L’arrivo delle nuove vetture del segmento B dovrebbe dare ulteriore slancio alle consegne nei prossimi mesi.Nel segmento ibrido, Stellantis si è posizionata come leader nel primo trimestre, mentre nel mercato dei veicoli elettrici (Bev) è salita al secondo posto, con quote rispettive del 15,5% e del 13%. Negli Stati Uniti, il gruppo ha mantenuto stabile la propria quota nel canale retail, con un incremento delle vendite al dettaglio di modelli come Jeep Grand Cherokee, Compass, Ram 1500 e 2500. A marzo 2025, gli ordini retail sono cresciuti dell’82% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, raggiungendo il livello più alto dal giugno 2023.Forte anche la performance in Sud America, dove Stellantis ha consolidato la sua leadership con una quota del 23,8%, in crescita di 1,5 punti rispetto al trimestre precedente. In particolare, il miglioramento è stato significativo in Argentina, complice l’allentamento delle restrizioni alle importazioni. Infine, nella regione Medio Oriente e Africa, pur in un contesto di limitazioni alle importazioni in alcuni Paesi, proseguono le iniziative di localizzazione che dovrebbero favorire una crescita dei volumi nel medio termine.