Exor, Stellantis: corsa a due per il post Tavares

Stellantis si prepara a vivere settimane decisive. Come riportato dall’ANSA, il prossimo 30 aprile il gruppo automobilistico approverà i conti relativi al primo trimestre del 2025, mentre prosegue a ritmo serrato la ricerca del nuovo amministratore delegato. Il presidente John Elkann, in occasione dell'ultima assemblea degli azionisti, ha ribadito che il successore di Carlos Tavares sarà annunciato entro giugno.La rosa dei candidati si è progressivamente ridotta e sembra ormai indirizzata verso una soluzione interna. In pole position ci sono due manager di grande esperienza all'interno del gruppo: Antonio Filosa, cinquantenne napoletano, oggi a capo delle Americhe e responsabile globale della qualità, e Maxime Picat, attuale responsabile degli acquisti.

Secondo quanto trapela, Filosa avrebbe conquistato un certo vantaggio nella corsa alla successione, grazie al suo profondo legame con i marchi storici italiani del gruppo e agli ottimi risultati ottenuti nei mercati americani.Il futuro di Stellantis, quindi, potrebbe parlare sempre più italiano, mentre il gruppo si appresta a entrare in una fase cruciale per confermare la sua posizione di leadership nel settore automotive globale.