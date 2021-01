La Juventus è già di per sé una società molto ricca (coronavirus permettendo, come per tutta l'economia) ma è a sua volta un sottoinsieme di una galassia chiamata Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann. Per avere un'idea precisa di quanti soldi effettivamente circolino nelle casse del colosso agnelliano proprietario della Juve, presieduto da John Elkann, bisogna fare riferimento a quanto rivelato da Milano Finanza: al 31 dicembre 2020 Exor deteneva investimenti da circa 830 milioni di euro. Una crescita di circa 120 milioni rispetto al 2019.