Exor può cedere il settore difesa di Iveco: è valutato 1,5 miliardi

Exor può cedere il settore difesa di Iveco?

Il possibile disinvestimento di, la divisione militare del gruppo, continua a suscitare interesse. Il principale azionista del gruppo è, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che di fatto è proprietaria anche della Juventus Come scrive Calcio & Finanza, John Elkann e i suoi partner puntano a ottenere circadalla vendita, una somma che potrebbe rappresentare una boccata d’ossigeno per il gruppo, attualmente in difficoltà a causa del forte calo delle vendite nel settore automotive. Stando a quanto riportato da Bloomberg, tra i potenziali acquirenti ci sarebbero anche i fondi di private equity Bain Capital e KPS Capital Partners, mentre la società spagnola Indra avrebbe deciso di ritirarsi dalla corsa. A marzo, Il Corriere della Sera aveva menzionato anche l’interesse della joint venture franco-tedesca KNDS, della compagnia ceca CGS e della britannica BAE Systems. Tra le ipotesi figura anche Leonardo, forse in partnership con la tedesca Rheinmetall, con cui ha recentemente avviato una collaborazione per la produzione di carri armati e veicoli blindati destinati all’esercito italiano.

"Restiamo dell’idea che un’opzione che coinvolga Leonardo sia la più probabile in quanto gradita dal Governo italiano (non rischiando quindi l’esercizio del golden power) e permettendo di sfruttare sinergie dal punto di vista industriale dato che IDV è fornitore di Leonardo e della JV Leonardo-Rheinmetall", hanno commentato gli analisti di Equita a proposito della potenziale operazione."Nella nostra SOTP manteniamo la valutazione di Iveco Defence Vehicles a 1,3 miliardi di euro anche se, alla luce del re-rating dei multipli del settore difesa, la valutazione in uno scenario M&A con asta competitiva potrebbe essere più elevata", hanno concluso gli analisti.