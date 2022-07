Maxi investimento di, holding della famiglia, tra le altre cose proprietaria anche di. A raccontare i dettagli è Milano Finanza: "Exor punta sulla sanità e rileva per 833 milioni di euro il 10% di Institut Mérieux. Fondato 125 anni fa a Lione, il gruppo controllato dalla famiglia Mérieux è attivo nella ricerca su malattie infettive e tumori. Con l'investimento la holding degli Agnelli-Elkann avvia una collaborazione con la dinastia francese, volta a fornire all'Institut Mérieux risorse per la crescita e l'innovazione. A seguito dell’ingresso di Exor come azionista, così, John Elkann e Benoît Ribadeau-Dumas entreranno a far parte del cda della società".