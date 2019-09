La Juve può chiudere in rosso anche nel 2020. E' la previsione di Exor che, attualmente, spiega la holding della famiglia Agnelli che detiene il 63,77% del capitale della Juventus, si aspetta una perdita anche l’esercizio 2019-2020. Lo scrive Calcio&Finanza, che cita il documento sulla relazione semestrale della holding nel paragrafo dedicato all’andamento economico della Juventus, che al 30 giugno 2019 presentava un patrimonio netto positivo per 32 milioni di euro, un debito finanziario lordo di 473 milioni e una liquidità in cassa per circa 10 milioni.



"Nella seconda metà del 2019 - si legge - si concluderà la prima fase della campagna trasferimenti 2019/2020 e la stagione si aprirà in particolare con la fase a gironi della UEFA Champions League; il cui risultato potrebbe influenzare in modo significativo la performance economica per l’esercizio 2019-2020, che attualmente dovrebbe chiudere con una perdita".