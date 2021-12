C'è un solointra quelli della galassia, nel corso del 2021, ed è quello della. Lo riporta Calcioefinanza.it, che ha effettuato un'analisi sulle quattro società di cui la holding della famiglia Agnelli-Elkann è azionista di maggioranza - Stellantis, Ferrari e CNH, oltre al club calcistico - prendendo come valore iniziale quello del 18 gennaio scorso, data dell'esordio di, nata dalla fusione tra FCA e Peugeot. Secondo il quadro emerso, tra eliminazioni in Champions, aumento di capitale e, da ultima, l'indagine sul calciomercato, il titolo della società bianconeradel suo valore da gennaio ad oggi, passando da 0,622 a 0,43 euro per azione.