Exor, John Elkann 'ha fretta di vendere': Iveco può passare a Tata

AFP via Getty Images

Exor vende Iveco? I dettagli

John Elkann ha fretta di vendere, e per fare cassa è pronto a procedere con un nuovo "spezzatino". Come spiega Calcio & Finanza, il pezzo più importante da cedere è, il gruppo che produce camion, autobus e motori, controllato da(che detiene il 27,06% del capitale) e che in Borsa vale circa 4,4 miliardi di euro. Secondo quanto riportato da Reuters, sarebbero già stati avviati contatti con, colosso indiano interessato all’acquisto.Come racconta Il Fatto Quotidiano, un accordo preliminare sarebbe già pronto, ma prima Elkann deve scorporare le attività legate alla difesa da Iveco, che realizza anche veicoli blindati per il trasporto di truppe e da combattimento, grazie alla collaborazione con Oto Melara del gruppo Leonardo, controllato dallo Stato. Queste attività sono racchiuse in Iveco Defence Vehicles (Idv), detenuta al 100% da Iveco. È in corso una trattativa separata per la vendita di Idv, che interessa in particolare a Leonardo, ma la trattativa è rallentata da divergenze sul prezzo. Finora sono arrivate tre offerte non vincolanti: quella di Leonardo insieme alla tedesca Rheinmetall, quella della franco-tedesca Knds e quella del gruppo ceco Csg.

Elkann punta a incassare circa 1,7 miliardi di euro, cifra che include anche i debiti finanziari di Idv, mentre la parte cash risulterebbe inferiore. Dal canto suo, il governo ha già fatto sapere – per voce del ministro della Difesa– di voler mantenere Idv sotto controllo italiano. Leonardo rimane la candidata favorita, nonostante abbia messo sul piatto 1,6 miliardi, meno dell’offerta di Knds (pari a 1,9 miliardi). Tuttavia, la decisione finale spetta sempre a Elkann.In ogni caso, Iveco ha annunciato che entro l’anno procederà alla scissione delle attività legate alla difesa. Se prima non dovesse concretizzarsi la vendita di Idv, nascerebbe una “Iveco 2” dedicata esclusivamente alla difesa, con gli stessi azionisti attuali e quotata anch’essa in Borsa. Per evitare complicazioni legate alla sicurezza nazionale, Elkann può vendere Idv solo a soggetti residenti in Paesi Nato. Questo passaggio servirebbe a spianare la strada alla trattativa principale: la cessione di Iveco a Tata Motors.A Palazzo Chigi la situazione è seguita con attenzione, e resta da capire se il governo vorrà esercitare i poteri speciali del “golden power” per bloccare o limitare l’operazione. "Siamo attenti a tutelare la nostra tecnologia, la nostra industria e i livelli occupazionali", ha dichiarato ieri il ministro delle Imprese, annunciando anche la convocazione di un tavolo con i sindacati.