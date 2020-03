Fumata bianca. Exor cede la società di riassicurazione PartnerRe ai francesi di Covea per 9 miliardi di dollari: 2,3 miliardi in più rispetto ai 6,7 miliardi investiti nel 2016 per acquistarla da Axia. Inoltre per la finanziaria degli Agnelli ci sono anche 600 milioni di dollari di dividendi maturati nei tre esercizi: in tutto dunque poco meno di tre miliardi di guadagno.



John Elkann commenta soddisfatto: "Oggi PartnerRe è una società più forte con un'organizzazione efficente. Oggi offriamo a PartnerRe l'opportunità di diventare ancora più forte e competitiva grazie all'occasione offerta dall'ingresso nel gruppo Covea".