Sul Sole24Ore in edicola, emerge un nuovo elemento riguardo a. La società che detiene la maggioranza delle quote dellaha riaperto il tavolo delle trattative per la cessione di Partner Re ai francesi di. La Holding della Famiglia Agnelli vuole infatti cedere il gruppo di riassicurazione, ma vorrebbe incassare una cifra diversa rispetto a quanto offerto nella prima tranche di trattative.