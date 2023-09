, la holding della famiglia, ha annunciato un significativo investimento da milioni di dollari nei terreni sostenibili di Indigo, una società americana con sede a Boston. Questo investimento è stato effettuato come parte di un round di finanziamento che ha visto la raccolta di ben 250 milioni di dollari per Indigo.L'interesse di Exor per Indigo dimostra il crescente impegno delle aziende e dei grandi investitori nell'ambito della sostenibilità e dell'agricoltura sostenibile., tra cui soluzioni per la gestione sostenibile del suolo e la riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura.