Exor, la holding controllata dalla famigliae che detiene anche la Juventus, ha comunicato oggi la ripresa del programma didiannunciato il 13 settembre 2023. Questo programma prevede l'acquisto di azioni ordinarie fino a un importo massimo di 250 milioni di euro al fine di ridurre il capitale sociale di Exor, come precedentemente annunciato.La società inizierà oggi con una prima tranche di acquisti fino a 125 milioni di euro, la cui conclusione è prevista entro settembre 2024 o prima, nel caso in cui l'importo massimo sia raggiunto. Questa prima fase di acquisti sarà effettuata tramite un accordo discrezionale di buyback con un istituto finanziario primario, in linea con le disposizioni di "safe harbor" per i riacquisti di azioni.Gli acquisti saranno eseguiti in base all'autorità conferita al consiglio di amministrazione dall'assemblea generale degli azionisti della società il 31 maggio 2023, autorizzazione valida fino al 31 novembre 2024 inclusivamente.