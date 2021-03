La Exor, holding finanziaria a guida Agnelli-Elkann, ha deciso di investire 541 milioni di euro per diventare azionista al 24% di Christian Louboutin e potrà nominare 2 componente del Consiglio d'Amministrazione su 7 totali. Queste le parole di John Elkann: "Nel corso di questi anni ho potuto ammirare il talento di Christian con cui ha creato uno dei più grandi brand indipendenti del lusso a livello mondiale. Oggi siamo molto felici di unirci a lui, a Bruno e alla sua fantastica squadra per lavorare insieme con l’obiettivo di accelerare piani di sviluppo di questa ambiziosa società. Condividiamo lo stesso spirito familiare, la stessa cultura e gli stessi valori, che sono alla base di una partnership solida. La straordinaria creatività di Christian Louboutin, la sua energia e la sua visione sono esattamente le qualità che ci vogliono per costruire una grande società".