L’ultimo investimento messo a segno da Exor Ventures, il veicolo di venture capital della holding della famiglia Agnelli-Elkann, scrive MF-Milano Finanza, riguarda un round da 138 milioni di dollari per finanziare Ursa Major, società americana considerata il principale fornitore indipendente di razzi a propulsione e player fondamentale nella costruzione della base industriale di difesa degli Stati Uniti. Quest’ultimo round d’investimento verrà utilizzato da Ursa Major per continuare a sviluppare Lynx, programma innovativo che sviluppa motori a razzo a propellente solido per il quale la società ha un forte progetto di espansione della capacità produttiva. L’azienda impiega i principali esperti degli USA nella propulsione nella sua sede di Berthoud, in Colorado.