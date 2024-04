Come riportato dall'edizione odierna de La Stampa,- la holding che controlla, tra gli altri Stellantis, Iveco e la- ha chiuso il 2023 con un utile consolidato di 4,194 miliardi di euro, in calo di 33 milioni rispetto ai 4,277 miliardi del 2022. Il Nav (net asset value) è salito del 25,7% a 35,513 miliardi, con il Nav per azione in aumento del 32,7%, con una performance superiore a quella dell'indice Msci World di 15,1 punti percentuali, un incremento determinato principalmente dall'andamento dei prezzi delle azioni di Stellantis e Ferrari.La diversificazione del portafoglio è aumentata dopo la vendita di PartnerRe, con 5,4 miliardi di euro di liquidità distribuita nel 2023 nella aziende controllate, investimenti e riacquisti di azioni, mantenendo al contempo un solido bilancio con un rapporto Ltv del 10% a fine anno.