Come racconta Il Sole 24 Ore in edicola, all'interno di, holding degli Agnelli-Elkann è scattato il meccanismo del voto multiplo. Così diviso: la Giovanni Agnelli Bv, cassaforte della famiglia, con una partecipazione del 52% nel capitale di Exor ha diritti di voto pari all’85,4%. Alle spalle della Giovanni Agnelli Bv, tra i principali soci, ci sono Harries Associates (4,99%), Baillie Gifford (3,14%), Vanguard Group (3,05%), Norges Bank (2,8%) e altri investitori. Cosa vuol dire? C'è maggior margine di manovra per la Famiglia, che potrebbe rivedere il proprio peso senza perdere il controllo.