L'ex vicepresidente del Palermo, Guglielmo Micciché, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli rivelando, tra le altre cose, alcuni retroscena riguardo il suo passato nel club siciliano: "Con Zamparini stavamo già per vendere Dybala al Napoli. Ma il procuratore spinse per la Juventus e alla fine andò a Torino. Gli consiglio vivamente Napoli per il futuro e al Napoli di provare a prenderlo. Sarebbe un matrimonio perfetto. Dybala vada via dalla Juventus! Il tempo in bianconero è finito. Vada subito a Napoli, di corsa, troverebbe l’ambiente di cui ha bisogno: calore della gente e progetto tecnico con un allenatore bravo come Gattuso".