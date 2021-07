Giorgio Chiellini ha messo in mostra una prestazione mostruosa ieri sera in Italia-Belgio, quarto di finale degli Europei. Una performance che ha suscitato l'ammirazione degli addetti ai lavori di tutto il mondo... ma anche di quelli di casa nostra, naturalmente. A partire danell'ultima stagione fidato vice di Andrea Pirlo proprio sulla panchina della Juve, che su Twitter ha scritto "Quando si parla di DIFENSORE si parla di Giorgione Chiellini!"Il capitano della Juventus è formalmente svincolato, ma il rinnovo per un altro anno con la Juventus è una formalità.