Angelo Alessio, ex vice di Antonio Conte alla Juve, parla della situazione dei bianconeri a TMW Radio.



SU IBRA E RONALDO - "Sono due grandi giocatori, avere Ibrahimovic ti dà la possibilità di costruire attorno a lui un altro gioco. Ma di uno come Ronaldo non si può fare a meno. E' un cecchino come ce ne sono pochi in giro".



RONALDO LIMITE PER SARRI? - "Averlo ti fa rivedere la tua idea di calcio, ma ti dà tanti gol, personalità. Credo che prima venga Ronaldo e poi tutti gli altri, la squadra va costruita intorno a lui. Hanno trovato una soluzione valida ora. Si affida molto alle individualità, le lascia libere di esprimersi senza vincoli. Ora la Juve gioca un altro calcio, comunque efficace".



SU CONTE E SARRI - "Conte ha dato un cambio di marcia con risultati e prestazioni, anche pensando al percorso Champions. La Juve è rimasta con l'organico che aveva e il gap è notevole, ma si è ridotto. Pioli ha fatto un lavoro fantastico. Sarri è stato intelligente nel guidare un gruppo che si conosce bene e a far giocare insieme tutte le sue individualità".