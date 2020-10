Queste le parole a Radio Marte di Giorgio Ciaschini, storico ex vice di Carlo Ancelotti, che al Milan ha lavorato con l'Andrea Pirlo giocatore: "Pirlo ha spiegato chiaramente di stare in parte cercando di studiare le potenzialità della squadra durante la prima fase del campionato. Lui ha un materiale talmente vasto e importante che dovrà fare delle scelte. La Juventus troppo sbilanciata in avanti rischia tantissimo in difesa. Dovrà fare delle scelte e contro il Napoli qualcuno andrà in panchina. Andrea ha dimostrato la qualità della serenità, è molto riflessivo nelle scelte. Indubbiamente è un allenatore in costruzione, si valuterà soprattutto nei momenti clou. La Juve non può permettersi di non vincere il campionato e di uscire presto in Champions League. Lì dovrà mostrare capacità di gestione".