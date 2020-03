Dopo aver attaccato Pogba, accusandolo di essere a Manchester in vacanza e suggerendogli di tornare alla Juventus, l’ex difensore dello United Paul Parker non le ha mandate a dire anche ad un altro giocatore. Stavolta il bersaglio è Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter arrivato in estate dai Red Devils. In un’intervista concessa al Daily Mail, ha parlato così del centravanti belga: “Quando vedi Lukaku segnare tanti gol con l’Inter, devi tenere in considerazione che se n’è dovuto andare da Manchester perché stava affliggendo il club e tutto lo spogliatoio. Era la decisione giusta da prendere”.